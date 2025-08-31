Путин встретился с Пашиняном в Китае

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился с премьер-министром Армении Никол Пашинян.

Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что мероприятия проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Саммит начал неформальную работу 31 августа. Торжественным приемом приглашенных гостей занимался председатель КНР Си Цзиньпина. При этом официальная программа начнется 1 сентября.

Источник: Gazeta.Ru