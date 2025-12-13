Пашинян обвинил Гарегина II в саботировании принятия канонов Армянской апостольской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что второй пункт предложенной им дорожной карты обновления Армянской апостольской церкви (ААЦ) после смещения Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса всех армян Гарегина II – ред.) касается принятия канонов ААЦ.

«Эта повестка, по сути, официально зафиксирована самим Первопрестольным. В ноябре 2011 года в Министерстве юстиции Армении был зарегистрирован Устав Армянской апостольской святой церкви, в котором говорится следующее: «В ближайшем будущем будет разработан Устав Армянской апостольской церкви, который станет основополагающим принципом всей её иерархической структуры».

Спустя 12 лет после того, как Ктрич Нерсисян стал Католикосом, до сих пор нет ни устава, ни соответствующего всеобъемлющего канона, а в 2011 году он говорил, что он будет принят в ближайшем будущем. С 2011 года прошло еще 14 лет. Другими словами, это показывает реальное положение дел в Армянской апостольской святой церкви под руководством Ктрича Нерсисяна, и, по сути, это антиканоническое состояние было создано преднамеренно, чтобы не было ясного понимания и восприятия существования какого-либо канона, и происходило то, что происходит», — отметил Пашинян.

Источник: News.am