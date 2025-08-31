На некоторых улицах Баку будет частично ограничено движение транспорта
С 23:00 31 августа участок улицы Фикрета Амирова между улицами Хагани и Низами будет закрыт для движения транспорта в связи с установкой надземного пешеходного перехода и останется недоступным до окончания гонок.
Об этом сообщила Операционная компания "Baku City Circuit".
Отмечается, что расположенные в этом районе велосипедные дорожки продолжат функционировать.
Ограничения связаны с подготовкой к "Формуле-1" - Гран-при Азербайджана 2025 года при поддержке "Qatar Airways", который пройдет 19–21 сентября. В рамках подготовки на центральных улицах и проспектах Баку проводятся монтажные и инфраструктурные работы. Ограничения будут вводиться поэтапно, а накануне гонки изменения коснутся и других улиц и проспектов города.
Водителей и пешеходов просят пользоваться альтернативными маршрутами.
Операционная компания "Baku City Circuit" заранее поблагодарила жителей за понимание.
Источник: Report