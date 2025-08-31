Си и Эрдоган договорились вывести отношения Китая и Турции на новый уровень

Днем председатель КНР Си Цзиньпин в городе Тяньцзин встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает CCTV.

По словам китайского лидера, КНР и Турция — развивающиеся и важные страны глобального Юга, обладающие духом независимости и самостоятельности. А поддержание отношений между ними отвечает интересам региона.

«В следующем году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Турцией, и обе стороны должны воспользоваться этой возможностью, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень», — подчеркнул Си.

Он призвал Эрдогана развивать три аспекта двухсторонних отношений:

укреплять взаимное политическое доверие и поддерживать друг друга в вопросах, беспокоящих и интересующих Пекин и Анкару;

углублять работу в рамках проектов «Один пояс — один путь», железнодорожного экспресса «Китай-Европа» и Транскаспийского международного транспортного маршрута и других традиционных областях;

сотрудничать в рамках G20, ШОС и ООН.

Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение развитию отношений с КНР, готова развивать двусторонние отношения и будет придерживаться принципа одного Китая.

