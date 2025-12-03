Михаил Кавелашвили: Нет ни одного факта, подтверждающего нашу связь с правительством РФ

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отвергает утверждения о том, что власти республики связаны с Россией.

«Нет никаких фактов, которые бы подтверждали, что у нас есть какая-либо связь с российским правительством», — заявил президент Кавелашвили в интервью Deutsche Welle.

По словам президента, правящая партия пообещала, что наступит время, когда население Грузии будет жить в едином государстве со своими братьями и сестрами на временно утраченных территориях.

«Конечно, мы думаем о территориях, которые считаем временно утраченными, о людях, которые там всё ещё живут. Мы считаем их нашими братьями и сёстрами. Как я уже говорил на Ассамблее ООН, правящая партия обещала, что придёт время, когда мы будем жить вместе в едином государстве. Мы будем продолжать развиваться и заботиться друг о друге, как и прежде», — сказал Михаил Кавелашвили.

На вопрос журналиста, что бы он ответил критикам, которые утверждают, что правительство в своей политике слишком близко к Москве, президент отметил, что политика Грузии основана на ее национальных интересах.

«Весь мир настроен остановить Россию. Как, по-вашему, мы сможем вернуть свои территории, если наши отношения с Россией будут агрессивными? Есть ли другой способ вернуть наши территории? Мы не являемся членом НАТО. Мы также не являемся членом Европейского Союза. Если присмотреться, наша политика, политика нашего правительства, основана на прагматичных, сбалансированных и реалистичных моделях. Было время, когда мы остались без поддержки, и наша политика исходит из этого печального опыта. Наша политика основана на наших национальных интересах», — заявил президент Грузии.

Источник: грузинский Первый канал