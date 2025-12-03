 Михаил Кавелашвили: Нет ни одного факта, подтверждающего нашу связь с правительством РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Михаил Кавелашвили: Нет ни одного факта, подтверждающего нашу связь с правительством РФ

First News Media11:08 - Сегодня
Михаил Кавелашвили: Нет ни одного факта, подтверждающего нашу связь с правительством РФ

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отвергает утверждения о том, что власти республики связаны с Россией.

«Нет никаких фактов, которые бы подтверждали, что у нас есть какая-либо связь с российским правительством», — заявил президент Кавелашвили в интервью Deutsche Welle.

По словам президента, правящая партия пообещала, что наступит время, когда население Грузии будет жить в едином государстве со своими братьями и сестрами на временно утраченных территориях.

«Конечно, мы думаем о территориях, которые считаем временно утраченными, о людях, которые там всё ещё живут. Мы считаем их нашими братьями и сёстрами. Как я уже говорил на Ассамблее ООН, правящая партия обещала, что придёт время, когда мы будем жить вместе в едином государстве. Мы будем продолжать развиваться и заботиться друг о друге, как и прежде», — сказал Михаил Кавелашвили.

На вопрос журналиста, что бы он ответил критикам, которые утверждают, что правительство в своей политике слишком близко к Москве, президент отметил, что политика Грузии основана на ее национальных интересах.

«Весь мир настроен остановить Россию. Как, по-вашему, мы сможем вернуть свои территории, если наши отношения с Россией будут агрессивными? Есть ли другой способ вернуть наши территории? Мы не являемся членом НАТО. Мы также не являемся членом Европейского Союза. Если присмотреться, наша политика, политика нашего правительства, основана на прагматичных, сбалансированных и реалистичных моделях. Было время, когда мы остались без поддержки, и наша политика исходит из этого печального опыта. Наша политика основана на наших национальных интересах», — заявил президент Грузии.

Источник: грузинский Первый канал

Поделиться:
244

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 15 °C

Мнение

Уроки коррупционных скандалов для ЕС. Отказ от лоббизма - путь к диалогу с ...

Общество

Когда и где засияет главная елка Баку?

Политика

День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздничным ...

В мире

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Власти Армении опровергают, что в 2019 году получали от посредников предложения по карабахскому урегулированию

Пашинян больше не видит смысла дискутировать с экс-президентами Армении

Гарегин II лишил сана еще одного взбунтовавшегося священника

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

В Украине завели уголовное дело против Ермака

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Сегодня, 14:35

Уроки коррупционных скандалов для ЕС. Отказ от лоббизма - путь к диалогу с Азербайджаном

Сегодня, 14:28

IDEA организовала очередные акции по посадке деревьев в Хачмазе и Шабране - ФОТО

Сегодня, 14:25

Власти Армении опровергают, что в 2019 году получали от посредников предложения по карабахскому урегулированию

Сегодня, 14:20

Майли Сайрус выходит замуж во второй раз

Сегодня, 14:15

Пашинян больше не видит смысла дискутировать с экс-президентами Армении

Сегодня, 14:10

В Азербайджане будут учитывать семейные обязанности сотрудников при назначении на ночные смены

Сегодня, 14:07

ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института

Сегодня, 14:00

В Азербайджане меняются правила увольнения работников

Сегодня, 13:57

Состояние девушки, пострадавшей при пожаре в Ясамале, остается тяжелым

Сегодня, 13:52

ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив, направленных на поддержку женщин - ФОТО

Сегодня, 13:44

Гарегин II лишил сана еще одного взбунтовавшегося священника

Сегодня, 13:40

В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

Сегодня, 13:33

Когда и где засияет главная елка Баку?

Сегодня, 13:30

Сын погибшего пассажира опубликовал видео с рейса AZAL, снятое до крушения - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

В Трудовой кодекс добавляется понятие «Удаленная работа»

Сегодня, 13:23

День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздничным рабочим днем

Сегодня, 13:20

Пашинян назвал причину бедности в Армении

Сегодня, 13:15

Bloomberg: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией

Сегодня, 13:02

В Азербайджане разработана топографическая карта на базе мирового стандарта WGS-84

Сегодня, 13:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30