МИД РФ: Для политического диалога с Грузией нет предпосылок

В МИД РФ сообщили об отсутствии предпосылок для политического диалога с Грузией.

Россия сейчас не видит предпосылок для того, чтобы возобновить политический диалог с Грузией, сообщили «Известиям» в МИД РФ.

«Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы», — отметили в Министерстве иностранных дел.

Однако Россия открыта к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Грузией в такой степени, в какой сам Тбилиси будет к этому готов, подчеркнули в МИД.

«Мяч — на грузинской стороне, которая, как мы полагаем, сама должна быть в этом заинтересована больше других», — добавили в ведомстве.