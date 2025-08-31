 Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения | 1news.az | Новости
Армения

Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения

First News Media20:00 - Сегодня
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и заявили о решении установить дипломатические отношения.

Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"Собеседники с удовлетворением отметили решение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества", - отмечается в релизе.

Также в нем отмечается, что "коснувшись региональных событий, Арарат Мирзоян представил усилия Республики Армения по установлению стабильного мира на Южном Кавказе, подчеркнув в этом контексте установление мира между Арменией и Азербайджаном".

По итогам встречи главы МИД двух стран подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Источник: ТАСС

