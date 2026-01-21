В Армении сотрудники рудников объявили забастовку
Группа бурильщиков рудников Ахталы и Шамлуха уже несколько дней как объявили забастовку, требуя, согласно сведениям, повышения заработной платы и улучшения норм безопасности.
Об этом написал на своей странице в «Facebook» председатель общественной организации «Центр общинной консолидации и поддержки» Олег Дулгарян.
Он, в частности, отметил:
«Вместо того чтобы отреагировать на требования сотрудников, мы видим, что компания опубликовала заявление о работе. Сейчас у ворот предприятия собралась группа рабочих, а другая половина ведет переговоры. Эти люди ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью, и их требования должны быть услышаны».
Источник: news.am
232