Трамп подпишет указ, который изменит американские выборы
Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, направленный на предотвращение фальсификация на выборах.
Об этом он написал в Truth Social.
«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!» — отметил он.
Трамп также добавил, что запретит проводить голосование по почте. Исключение сделают только для тяжело больных людей, а также военных, находящихся далеко от территории США.
Источник: Gazeta.Ru
