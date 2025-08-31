В центре Берлина подожгли флаг Израиля

Неизвестные подожгли флаг Израиля, вывешенный на фасаде Академии Фонда имени Конрада Аденауэра в центре Берлина.

Об этом сообщила газета Bild.

По предварительным данным, происшествие произошло ранним утром. Сотрудник охраны заметил ущерб от огня около 05:30 по местному времени и сразу вызвал полицию.

Согласно немецкому законодательству, осквернение государственных символов других стран на территории ФРГ карается штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.

Источник: Gazeta.Ru