Эрдоган и Пашинян встретились на полях саммита ШОС в Китае

Премьер Армении Никол Пашинян в понедельник провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он сообщил в соцсети, выложив кадры начала встречи.

Встреча лидеров двух стран состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Детали беседы не приводятся.

Накануне Пашинян «на ногах» пообщался с президентами Турции и Азербайджана - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым. Видео краткого общения выложила в соцсети супруга премьера Армении Анна Акопян.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

Источник: Sputnik Армения