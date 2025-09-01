США планируют «релокацию» всего населения сектора Газа - СМИ

План послевоенного обустройства сектора Газа, курсирующий в администрации президента США Дональда Трампа, подразумевает переход этой территории как минимум на 10 лет под управление США.

За это время сектор должен превратится в процветающий туристический курорт и хаб для высокотехнологичного производства. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документ, с которым, как утверждается, ознакомилась редакция.

Указывается, что 38-страничный план предусматривает переселение, по крайней мере на время, всего двухмиллионного населения сектора Газа: либо посредством «добровольного» выезда в другую страну, либо путем размещения людей на время восстановления в безопасных зонах на территории этой области.

Собственникам земли будет предложен цифровой токен в обмен на право провести перестройку. Этот актив можно будет или использовать для финансирования жизни в другом месте, или обменять впоследствии на квартиру в одном из шести-восьми «умных городов» в секторе Газа, спроектированных и организованных при помощи искусственного интеллекта. В то же время каждому палестинцу, который примет решение уехать, будут выданы 5000 долларов наличными, а также средства на аренду жилья в течение четырех лет и на оплату пропитания на один год.

