 США планируют «релокацию» всего населения сектора Газа - СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Выставки

США планируют «релокацию» всего населения сектора Газа - СМИ

First News Media10:15 - Сегодня
США планируют «релокацию» всего населения сектора Газа - СМИ

План послевоенного обустройства сектора Газа, курсирующий в администрации президента США Дональда Трампа, подразумевает переход этой территории как минимум на 10 лет под управление США.

За это время сектор должен превратится в процветающий туристический курорт и хаб для высокотехнологичного производства. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документ, с которым, как утверждается, ознакомилась редакция.

Указывается, что 38-страничный план предусматривает переселение, по крайней мере на время, всего двухмиллионного населения сектора Газа: либо посредством «добровольного» выезда в другую страну, либо путем размещения людей на время восстановления в безопасных зонах на территории этой области.

Собственникам земли будет предложен цифровой токен в обмен на право провести перестройку. Этот актив можно будет или использовать для финансирования жизни в другом месте, или обменять впоследствии на квартиру в одном из шести-восьми «умных городов» в секторе Газа, спроектированных и организованных при помощи искусственного интеллекта. В то же время каждому палестинцу, который примет решение уехать, будут выданы 5000 долларов наличными, а также средства на аренду жилья в течение четырех лет и на оплату пропитания на один год.

Источник: DW

Поделиться:
262

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Политика

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Общество

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Общество

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для ...

Выставки

США планируют «релокацию» всего населения сектора Газа - СМИ

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

Идёт активная подготовка к 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Неделе - ФОТО

В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

США планируют «релокацию» всего населения сектора Газа - СМИ

Последние новости

Группы SABAH будут созданы еще в 5 университетах

Сегодня, 15:10

Кадры спасения девушки, которая тонула в Каспийском море - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Сегодня, 14:50

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Сегодня, 14:45

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Сегодня, 14:40

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для детей «Tut Əlimdən» - ФОТО

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Сегодня, 14:30

Пакистан восстановил дипотношения с Арменией после согласования с Азербайджаном

Сегодня, 14:22

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Сегодня, 14:15

Устроивший пожар в Лянкяранском районе привлечён к ответственности

Сегодня, 13:55

Арзу Алиева поделилась публикацией из китайского города Тяньцзинь - ФОТО

Сегодня, 13:43

Прогноз погоды на 2 сентября в Азербайджане

Сегодня, 13:35

МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

Сегодня, 13:18

В Афганистане число жертв землетрясения возросло до 800 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Сегодня, 13:00

Пиастри сохраняет лидерство, Норрис остался вне подиума

Сегодня, 12:55

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО

Сегодня, 12:52

«Sanremo Junior разделил мою жизнь на «до» и «после» - Джамал Гасымов о первом международном успехе и не только - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана

Сегодня, 12:47

Двухлетний ребенок упал в канализационный люк в Центральном парке - ФОТО

Сегодня, 12:45
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05