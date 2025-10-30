27-я Азербайджанская Международная Выставка «Медицинские Инновации» - Medinex 2025 - ФОТО

С 30 октября по 1 ноября Баку вновь станет главным центром притяжения для представителей сферы здравоохранения.

Один из значимых событий медицинского сектора Азербайджана — 27-я Азербайджанская Международная выставка «Медицинские инновации» – Medinex 2025 снова объединит медицинских специалистов, руководителей медицинских учреждений, предпринимателей, дистрибьюторов и инвесторов.

Проводимая на фоне активных реформ, направленных на модернизацию национальной системы здравоохранения, а также динамичного развития отрасли и повышения качества медицинских услуг, выставка «Medinex» служит важной платформой для продвижения инноваций, обмена знаниями и налаживания новых форм сотрудничества.

Выставка «Medinex» проводится при поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями («TƏBİB»).

Обе структуры также представлены на выставке своими стендами.

Исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов отметил, что проведение выставки открывает новые возможности для сотрудничества и обмена опытом:

«Сегодня применение современных технологий в медицине способствует более гибкому, эффективному и прозрачному управлению, а также росту удовлетворённости пациентов. С этой точки зрения выставка «Medinex» имеет особое значение. Здесь специалисты, производители медицинского оборудования, расходных материалов, а также инвесторы встречаются для обмена знаниями и опытом, формируя новые партнёрства.

Уверен, что представленные на выставке новейшие разработки и идеи внесут вклад в устойчивое развитие системы здравоохранения Азербайджана и в обеспечение здорового образа жизни наших граждан».

В свою очередь, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев подчеркнул, что выставка «Medinex» является важной платформой для демонстрации новейших достижений и инновационных решений в сфере здравоохранения:

«В рамках выставки мы представляем преимущества системы обязательного медицинского страхования, перечень медицинских услуг, входящих в пакет услуг, а также новые проекты Агентства. Кроме того, расширяем возможности сотрудничества с медицинскими специалистами и партнёрами. «Medinex» создаёт благоприятные условия для укрепления взаимодействия между государственными и частными медицинскими учреждениями, изучения современных технологий и лучших практик. Участвуя в этом мероприятии, мы делаем еще один шаг к защите здоровья наших граждан и обеспечению доступности медицинских услуг. Уверен, что выставка станет стимулом для взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего развития сектора здравоохранения страны».

Лидер фармацевтического сектора Азербайджана, компания «Zeytun Pharmaceuticals», второй год подряд выступает в качестве Золотого спонсора выставки «Medinex».

В выставке примут участие около 80 компаний из Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, Омана, Польши, Республики Корея, Российской Федерации, Турции, Узбекистана и Украины.

В этом году интерес иностранных участников значительно возрос: Италия, Египет, Оман и Украина примут участие с национальными павильонами.

Этот факт свидетельствует о растущем интересе к азербайджанскому рынку и стремлении зарубежных компаний к развитию партнёрских связей в медицинской сфере.

Ожидается участие и ряда высокопоставленных гостей, в том числе делегации во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. Кроме того, 31 октября состоится двусторонняя фармацевтическая дискуссия под названием «От диалога к сотрудничеству: фармацевтические возможности Украины и Азербайджана», в которой примут участие министр здравоохранени Украины, заместитель министра, депутаты парламента и представители ведущихфармацевтических компаний. Участники обсудят перспективы совместных инвестиций, обмена технологиями и расширения деловых контактов между двумя странами.

Выставка «Medinex» охватывает все ключевые направления медицины и здравоохранения, включая:

медицинское оборудование и приборы, информационные технологии в медицинских услугах, медицинские расходные материалы, фармацевтику, витамины и биологически активные добавки, ортопедические изделия, протезные технологии, стоматологическое оборудование и услуги, офтальмологические и оптические приборы, инновационные лабораторные технологии, оборудование для фармацевтического производства, решения для здорового образа жизни, скорую помощь и медицинский транспорт, а также эстетическую и косметическую медицину.

Отдельная секция «Beauty Azerbaijan» будет посвящена индустрии красоты.

Перед официальным открытием выставки в фойе Баку Экспо Центра для участников «Medinex 2025» – врачей, медицинских специалистов и гостей – был организован “Утренний коктейль”, направленный на развитие нетворкинга и профессионального общения. Спонсором мероприятия выступила компания «Zeytun Pharmaceuticals».

В рамках «Medinex 2025» проводится акция по сдаче крови, реализуемая как часть проекта корпоративной социальной ответственности. Эта благотворительная инициатива проходит 30 октября, в первый день выставки, в пункте сдачи крови, расположенном в фойе Баку Экспо Центра. Акция организована по инициативе организаторов выставки «Medinex» совместно с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Ассоциацией больных гемофилией и Банком крови Республиканской клинической больницы. Цель мероприятия — популяризация культуры донорства в обществе, а также оказание реальной помощи пациентам, нуждающимся в крови. Все участники и посетители выставки могут присоединиться к этой благородной инициативе, внеся свой вклад в развитие социальной солидарности и оказав поддержку детям, нуждающимся в помощи.

В рамках «Medinex 2025» представлена насыщенная деловая программа.

Традиционно в презентационной зоне выставки пройдут панельные дискуссии, презентации и семинары, посвящённые актуальным темам в области медицины, которые привлекут внимание как участников, так и посетителей.

Гостям будет предложено не только ознакомиться с новейшими медицинскими технологиями, но и принять участие в практическом обучении, направленном на повышение уровня медицинских знаний.

В первый и последний день выставки состоится важный обучающий трейнинг первой помощи: «BLS (Базовая поддержка жизни) – для всех»ю. Во время тренинга участникам будут представлены практические и познавательные материалы, раскрывающие значение правильного оказания первой медицинской помощи для спасения жизни человека и важность этих знаний для каждого человека. Участники познакомятся с ключевыми принципами безопасного и эффективного оказания первой помощи. Главная цель тренинга — развитие навыков правильного реагирования в экстренных ситуациях, повышение уровня медицинской грамотности и укрепление общественной безопасности в сфере здравоохранения.

В течение трёх дней в презентационной зоне пройдут экспертные сессии на темы: «Клеточная и генная терапия», «Новые горизонты в лечении опухолей головного мозга», «Эндокринология. Сахарный и несахарный диабет», а также семинар на тему «Мультидисциплинарное лечение гемофилии». Кроме того, состоятся кейс-сессии «Ревматология сегодня», «Понятие онкопластическая хирургия в современной онкомаммологии», «Когнитивные расстройства и депрессия», презентации «Лечение искривлений позвоночника — сколиоза, кифоза и лордоза — по 3D методу SCHROTH» и «Генетика в детской кардиологии: от науки к практике», а также панельные дискуссии «Инвазивная радиология — TAVI», «Управление качеством и инфекционный контроль в развитии медицинских услуг» и «Наследственные онкологические синдромы». Все эти мероприятия будут посвящены ключевым темам современной медицины, находящимся в центре внимания профессионального сообщества.

В рамках выставки также состоятся два тематических семинара, представляющих особый интерес для профессионального сообщества: «Калгари–Кембриджская модель: Мировые стандарты первой консультации», в ходе которого будут представлены международный опыт и современные подходы к процессу первичного приёма пациентов. Во время семинара «Путь пациента: Основа управления современной частной клиникой» участники смогут ознакомиться с эффективными методами организации и развития медицинских учреждений.

Оба семинара будут проведены приглашёнными зарубежными экспертами.

Выставка «Medinex 2025» является эффективной профессиональной площадкой, объединяющей специалистов медицинской отрасли. Она предоставляет уникальные возможности для компаний и экспертов, работающих в сфере здравоохранения. Участники выставки смогут напрямую общаться с врачами, клиниками, дистрибьюторами и инвесторами, налаживая новые партнёрские связи и расширяя существующие.

В рамках выставки также будут проводиться B2B и B2G встречи, которые откроют реальные перспективы для развития как международного, так и локального сотрудничества. Организаторами выставки являются компании «Caspian Event Organisers», а также её международные партнёры — «Caspian Event Management» и «ICA Events».

Активную поддержку проекту оказывает Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Официальным банком выставки выступает ведущий корпоративный финансовый институт страны — «PASHA Bank».

Официальные гостиничные партнёры выставки— «Absheron Hotel Group», «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; официальный партнёр по наружной рекламе — компания «Bilbord.al», а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

Подробная информация о «Medinex» доступна на официальном сайте www.medinex.az и в социальных сетях.