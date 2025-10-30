 27-я Азербайджанская Международная Выставка «Медицинские Инновации» - Medinex 2025 - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Выставки

27-я Азербайджанская Международная Выставка «Медицинские Инновации» - Medinex 2025 - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
27-я Азербайджанская Международная Выставка «Медицинские Инновации» - Medinex 2025 - ФОТО

С 30 октября по 1 ноября Баку вновь станет главным центром притяжения для представителей сферы здравоохранения.

Один из значимых событий медицинского сектора Азербайджана — 27-я Азербайджанская Международная выставка «Медицинские инновации» – Medinex 2025 снова объединит медицинских специалистов, руководителей медицинских учреждений, предпринимателей, дистрибьюторов и инвесторов.

Проводимая на фоне активных реформ, направленных на модернизацию национальной системы здравоохранения, а также динамичного развития отрасли и повышения качества медицинских услуг, выставка «Medinex» служит важной платформой для продвижения инноваций, обмена знаниями и налаживания новых форм сотрудничества.

Выставка «Medinex» проводится при поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями («TƏBİB»).

Обе структуры также представлены на выставке своими стендами.

Исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов отметил, что проведение выставки открывает новые возможности для сотрудничества и обмена опытом:

«Сегодня применение современных технологий в медицине способствует более гибкому, эффективному и прозрачному управлению, а также росту удовлетворённости пациентов. С этой точки зрения выставка «Medinex» имеет особое значение. Здесь специалисты, производители медицинского оборудования, расходных материалов, а также инвесторы встречаются для обмена знаниями и опытом, формируя новые партнёрства.

Уверен, что представленные на выставке новейшие разработки и идеи внесут вклад в устойчивое развитие системы здравоохранения Азербайджана и в обеспечение здорового образа жизни наших граждан».

В свою очередь, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев подчеркнул, что выставка «Medinex» является важной платформой для демонстрации новейших достижений и инновационных решений в сфере здравоохранения:

«В рамках выставки мы представляем преимущества системы обязательного медицинского страхования, перечень медицинских услуг, входящих в пакет услуг, а также новые проекты Агентства. Кроме того, расширяем возможности сотрудничества с медицинскими специалистами и партнёрами. «Medinex» создаёт благоприятные условия для укрепления взаимодействия между государственными и частными медицинскими учреждениями, изучения современных технологий и лучших практик. Участвуя в этом мероприятии, мы делаем еще один шаг к защите здоровья наших граждан и обеспечению доступности медицинских услуг. Уверен, что выставка станет стимулом для взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего развития сектора здравоохранения страны».

Лидер фармацевтического сектора Азербайджана, компания «Zeytun Pharmaceuticals», второй год подряд выступает в качестве Золотого спонсора выставки «Medinex».

В выставке примут участие около 80 компаний из Азербайджана, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, Омана, Польши, Республики Корея, Российской Федерации, Турции, Узбекистана и Украины.

В этом году интерес иностранных участников значительно возрос: Италия, Египет, Оман и Украина примут участие с национальными павильонами.

Этот факт свидетельствует о растущем интересе к азербайджанскому рынку и стремлении зарубежных компаний к развитию партнёрских связей в медицинской сфере.

Ожидается участие и ряда высокопоставленных гостей, в том числе делегации во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. Кроме того, 31 октября состоится двусторонняя фармацевтическая дискуссия под названием «От диалога к сотрудничеству: фармацевтические возможности Украины и Азербайджана», в которой примут участие министр здравоохранени Украины, заместитель министра, депутаты парламента и представители ведущихфармацевтических компаний. Участники обсудят перспективы совместных инвестиций, обмена технологиями и расширения деловых контактов между двумя странами.

Выставка «Medinex» охватывает все ключевые направления медицины и здравоохранения, включая:
медицинское оборудование и приборы, информационные технологии в медицинских услугах, медицинские расходные материалы, фармацевтику, витамины и биологически активные добавки, ортопедические изделия, протезные технологии, стоматологическое оборудование и услуги, офтальмологические и оптические приборы, инновационные лабораторные технологии, оборудование для фармацевтического производства, решения для здорового образа жизни, скорую помощь и медицинский транспорт, а также эстетическую и косметическую медицину.

Отдельная секция «Beauty Azerbaijan» будет посвящена индустрии красоты.

Перед официальным открытием выставки в фойе Баку Экспо Центра для участников «Medinex 2025» – врачей, медицинских специалистов и гостей – был организован “Утренний коктейль”, направленный на развитие нетворкинга и профессионального общения. Спонсором мероприятия выступила компания «Zeytun Pharmaceuticals».

В рамках «Medinex 2025» проводится акция по сдаче крови, реализуемая как часть проекта корпоративной социальной ответственности. Эта благотворительная инициатива проходит 30 октября, в первый день выставки, в пункте сдачи крови, расположенном в фойе Баку Экспо Центра. Акция организована по инициативе организаторов выставки «Medinex» совместно с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Ассоциацией больных гемофилией и Банком крови Республиканской клинической больницы. Цель мероприятия — популяризация культуры донорства в обществе, а также оказание реальной помощи пациентам, нуждающимся в крови. Все участники и посетители выставки могут присоединиться к этой благородной инициативе, внеся свой вклад в развитие социальной солидарности и оказав поддержку детям, нуждающимся в помощи.

В рамках «Medinex 2025» представлена насыщенная деловая программа.

Традиционно в презентационной зоне выставки пройдут панельные дискуссии, презентации и семинары, посвящённые актуальным темам в области медицины, которые привлекут внимание как участников, так и посетителей.

Гостям будет предложено не только ознакомиться с новейшими медицинскими технологиями, но и принять участие в практическом обучении, направленном на повышение уровня медицинских знаний.

В первый и последний день выставки состоится важный обучающий трейнинг первой помощи: «BLS (Базовая поддержка жизни) – для всех»ю. Во время тренинга участникам будут представлены практические и познавательные материалы, раскрывающие значение правильного оказания первой медицинской помощи для спасения жизни человека и важность этих знаний для каждого человека. Участники познакомятся с ключевыми принципами безопасного и эффективного оказания первой помощи. Главная цель тренинга — развитие навыков правильного реагирования в экстренных ситуациях, повышение уровня медицинской грамотности и укрепление общественной безопасности в сфере здравоохранения.

В течение трёх дней в презентационной зоне пройдут экспертные сессии на темы: «Клеточная и генная терапия», «Новые горизонты в лечении опухолей головного мозга», «Эндокринология. Сахарный и несахарный диабет», а также семинар на тему «Мультидисциплинарное лечение гемофилии». Кроме того, состоятся кейс-сессии «Ревматология сегодня», «Понятие онкопластическая хирургия в современной онкомаммологии», «Когнитивные расстройства и депрессия», презентации «Лечение искривлений позвоночника — сколиоза, кифоза и лордоза — по 3D методу SCHROTH» и «Генетика в детской кардиологии: от науки к практике», а также панельные дискуссии «Инвазивная радиология — TAVI», «Управление качеством и инфекционный контроль в развитии медицинских услуг» и «Наследственные онкологические синдромы». Все эти мероприятия будут посвящены ключевым темам современной медицины, находящимся в центре внимания профессионального сообщества.

В рамках выставки также состоятся два тематических семинара, представляющих особый интерес для профессионального сообщества: «Калгари–Кембриджская модель: Мировые стандарты первой консультации», в ходе которого будут представлены международный опыт и современные подходы к процессу первичного приёма пациентов. Во время семинара «Путь пациента: Основа управления современной частной клиникой» участники смогут ознакомиться с эффективными методами организации и развития медицинских учреждений.

Оба семинара будут проведены приглашёнными зарубежными экспертами.

Выставка «Medinex 2025» является эффективной профессиональной площадкой, объединяющей специалистов медицинской отрасли. Она предоставляет уникальные возможности для компаний и экспертов, работающих в сфере здравоохранения. Участники выставки смогут напрямую общаться с врачами, клиниками, дистрибьюторами и инвесторами, налаживая новые партнёрские связи и расширяя существующие.

В рамках выставки также будут проводиться B2B и B2G встречи, которые откроют реальные перспективы для развития как международного, так и локального сотрудничества. Организаторами выставки являются компании «Caspian Event Organisers», а также её международные партнёры — «Caspian Event Management» и «ICA Events».

Активную поддержку проекту оказывает Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Официальным банком выставки выступает ведущий корпоративный финансовый институт страны — «PASHA Bank».

Официальные гостиничные партнёры выставки— «Absheron Hotel Group», «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; официальный партнёр по наружной рекламе — компания «Bilbord.al», а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

Подробная информация о «Medinex» доступна на официальном сайте www.medinex.az и в социальных сетях.

Поделиться:
192

Актуально

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября

Общество

Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Политика

СМИ: США предложили Баку присоединиться к стабилизационной миссии в Газе

Общество

Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 10 см - ВИДЕО

Выставки

27-я Азербайджанская Международная Выставка «Медицинские Инновации» - Medinex 2025 - ФОТО

Медицинские инновации и партнёрство на одной платформе - «Medinex 2025» - ФОТО

Holcim Azerbaijan представляет «зеленые продукты» на международной строительной выставке BakuBuild 2025 - ФОТО

30 лет «Caspian Construction Week» - ФОТО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

27-я Азербайджанская Международная Выставка «Медицинские Инновации» - Medinex 2025 - ФОТО

Последние новости

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября

Сегодня, 13:42

Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Сегодня, 13:35

Париж приветствует снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению - Министр

Сегодня, 13:22

Провластные депутаты Армении на сессии «Евронест» не поддержали возвращения армян в Карабах

Сегодня, 13:08

Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США, заявил Трамп

Сегодня, 13:00

В Японии выпустили воду, снижающую уровень жира

Сегодня, 12:52

Пашинян косвенно назвал Россию угрозой независимости Южного Кавказа

Сегодня, 12:48

В Баку на ряде перекрестков установлены светофоры с секциями для велосипедов - ФОТО

Сегодня, 12:45

Спецоперация на телеканале «Hurriyyet TV», задержан главред Вугар Мамедов

Сегодня, 12:38

СМИ: Пакистан возобновил переговоры с Афганистаном по просьбе Турции

Сегодня, 12:33

СМИ: США предложили Баку присоединиться к стабилизационной миссии в Газе

Сегодня, 12:20

Армения получит новый грант от ЕС

Сегодня, 12:17

В центре Баку автодилеры захватили общественные места

Сегодня, 12:10

Армения отказалась требовать возвращения покинувших Карабах армян

Сегодня, 12:05

Орбан и Трамп определились с местом и датой встречи

Сегодня, 12:03

На Урале убили азербайджанского бизнесмена

Сегодня, 12:00

Подросткам запретят общение с виртуальными персонажами на Character.ai

Сегодня, 11:52

Правительство Армении одобрило проект о сокращении срока службы в армии

Сегодня, 11:45

В Китае блогерам запретили говорить о ряде тем без подтверждённой квалификации

Сегодня, 11:40

Во Франции по делу об ограблении Лувра задержали пятерых человек

Сегодня, 11:38
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10