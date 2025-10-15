На Заура Бахшалиева подали в суд из-за сказанного в эфире программы «Bizimləsən»

Ведущий канала ATV Заур Бахшалиев стал участником судебного разбирательства - по его делу в Сабаильском районном суде рассматривалась жалоба в порядке частного обвинения.

Инициатор обращения в суд о привлечении ведущего к ответственности по статьям 147.1 и 148 УК Нариман Рагимов, имя которого упоминалось в программе «Bizimləsən», ведущим которой является З.Бахшалиев, сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf.az.

В своей жалобе Н.Рагимов заявил, что Заур Бахшалиев унизил его в эфире, основываясь на заявлениях его бывшей жены, и произнёс фразу: «Нариман уехал в Россию, через 2-3 года вернулся и увидел, что в доме есть ребёнок».

В суде Заур Бахшалиев, давая показания в качестве обвиняемого, заявил, что он не знаком ни с одним из участников программы «Bizimləsən», заявив следующее: «Нариман Рагимов сам пришёл на нашу программу и попросил помочь. Сообщение о том, что в доме есть ребёнок, не является клеветой. Я озвучил это, основываясь на официальных документах, которые у меня были. Высказанные мною фразы - это прямая речь.

Если внимательно прислушаться к моим словам, я изложил мнение, опираясь на слова Н.Рагимова и официальные документы. Юрист, участвовавший в программе, после ознакомления с представленными документами подтвердил указанные в них факты. Я не использовал никаких оскорбительных или клеветнических выражений в отношении другой стороны и прошу суд принять это во внимание и оправдать меня».

Отмечается, что на судебном заседании был просмотрен аудиовизуальный материал программы «Bizimləsən», транслировавшейся на телеканале «Azad Azərbaycan», с участием сторон уголовного процесса. После ознакомления с видеоматериалами суд пришёл к выводу об отсутствии состава преступления и оправдал З.Бахшалиева.