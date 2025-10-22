Bloomberg: Европа работает над планом урегулирования конфликта в Украине

Европейские страны совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как передает ТАСС, по их информации, за реализацией предложенного плана будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа. План включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и при этом постепенное снятие санкций с России. Все эти пункты, согласно европейскому предложению, будут реализованы лишь после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня.

Детали плана еще обсуждаются и могут измениться, подчеркивает агентство. По словам источников, любое предложение должно быть одобрено США, европейские чиновники могут вылететь в Вашингтон на этой неделе.

При этом не планируется участие европейских стран в планируемой встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о присутствии на российско-американском саммите в Будапеште кого-либо от стран ЕС пока говорить преждевременно.