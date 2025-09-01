В Баку обнаружен боеприпас - ФОТО - ВИДЕО

В посёлке Гарачухур обнаружен боеприпас.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, боеприпас был найден на улице А.А.Шадлинского, передает 1news.az.

На место происшествия была направлена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОО).

При осмотре было установлено, что обнаруженный предмет — это ручная граната Ф-1.

Специалисты оперативной группы ССОО изъяли боеприпас и вывезли его для обезвреживания.

Дополнительный осмотр места происшествия и прилегающей территории не выявил других опасных или подозрительных предметов.