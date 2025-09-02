За восемь месяцев доходы государственного бюджета превысили прогноз

В течение восьми месяцев 2025 года в исполнении государственного бюджета наблюдалась положительная динамика.

За этот период казначейские органы выполнили более 972 тысяч платёжных поручений, а по поступлениям в государственный бюджет зафиксированы высокие показатели, сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство финансов АР.

Так, за период с января по август текущего года доходы государственного бюджета составили 26 359,4 млн манатов, что на 698,7 млн манатов, или на 2,7%, превысило прогноз на восемь месяцев.

По доходам поступления через Государственную налоговую службу при Министерстве экономики составили 11 561,1 млн манатов, превысив прогноз на 592,1 млн манатов, или на 5,4%. Поступления через Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики составили 30,3 млн манатов, что на 7,2 млн манатов, или на 31,0%, выше прогноза. Прочие доходы составили 528,7 млн манатов, что в 2,5 раза превышает прогноз (на 317,5 млн манатов), а трансферт из Государственного нефтяного фонда составил 9 654,0 млн манатов, полностью соответствуя запланированному показателю.

Одновременно поступления через Государственный таможенный комитет составили 4 160,6 млн манатов, что соответствует 98,1% от запланированного объёма, а поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 424,7 млн манатов, что составляет 75,6% от прогнозного показателя.

Расходы государственного бюджета за восемь месяцев 2025 года составили 22 308,0 млн манатов при прогнозе 23 725,9 млн манатов, что соответствует 94% от запланированного объёма.