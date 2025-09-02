 Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС Азербайджана | 1news.az | Новости
Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС Азербайджана

First News Media14:46 - Сегодня
Чемпионка Паралимпийских игр в составе сборной Азербайджана Шахана Гаджиева получила должность в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно полученной Report информации, глава МЧС Кямаледдин Гейдаров подписал соответствующий приказ.

Она назначена на должность главного консультанта сектора просвещения Сумгайытского регионального центра МЧС.

Отметим, что Шахана Гаджиева (48 кг) завоевала золотую медаль в соревнованиях по дзюдо на Летних Паралимпийских играх в Токио в 2021 году. Она является заслуженным мастером спорта.

