На станции метро «Ази Асланов» начался новый этап реконструкции

На станции "Ази Асланов" Бакинского метрополитена стартовал новый этап реконструкционных работ.

Как сообщили Report в ведомстве, в целях приведения инфраструктуры в соответствие с современными стандартами на станционных тупиковых путях проводится капитальный ремонт, укрепляются покрытия и стены, старые блоки заменяются новыми, выполняются антикоррозийные и гидроизоляционные работы.

В ходе ремонта пассажиры продолжают пользоваться маршрутом "Ази Асланов – Ахмедлы".

Согласно информации, завершение реконструкции планируется в 2026 году.