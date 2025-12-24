Винус Уильямс вышла замуж за актера младше нее на 8 лет - ФОТО

45-летняя многократная победительница турниров Большого шлема Винус Уильямс официально вышла замуж за 37-летнего актёра и модель Андреа Прети.

Знаменитая пара отпраздновала свадьбу дважды: сначала приватной церемонией 18 сентября 2025 года на итальянском острове Искья, а затем официально - 19 декабря в Палм‑Бич, Флорида, сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ.

Известно, что свадебные торжества длились целых пять дней и включали семейные мероприятия, вечеринки, спортивные игры и праздничные ужины.

Пара поделилась радостными моментами на своих официальных страницах в социальных сетях, опубликовав фотографии с празднований, демонстрируя свои образы и атмосферу свадебной недели.