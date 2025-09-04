 Фильм «Tагиев: Нефть» официально выдвинут на 98-ю премию «Оскар» | 1news.az | Новости
Общество

Фильм «Tагиев: Нефть» официально выдвинут на 98-ю премию «Оскар»

First News Media20:50 - Сегодня
Фильм «Tağıyev: Нефть» избран официальным кандидатом от Азербайджана на 98-ю премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».

Решение принято Национальным комитетом по отбору фильмов на премию «Оскар», действующим при Союзе кинематографистов Азербайджана.

Картина была произведена Бакинским медиацентром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и ARKA, а также при спонсорстве компаний Neqsol Holding, Kapital Bank, Bakcell и Norm.

Фильм освещает жизнь и деятельность азербайджанского промышленника, мецената и нефтяного предпринимателя Гаджи Зейналабдина Tагиева, сыгравшего значительную роль в развитии экономики и культуры страны.

По заявлению отборочного комитета, участие фильма в международной кинопремии представляет собой шаг к укреплению позиций Азербайджана в мировой киноиндустрии и продвижению национального культурного наследия.

Oтметим, чтo шорт-лист в категории «Лучший международный художественный фильм» будет опубликован в декабре 2025 года, основные номинации - в январе 2026 года. Церемония вручения 98-й премии «Оскар» запланирована на март 2026 года и пройдет в Лос-Анджелесе.


