Истязавшая 14-летнего мальчика «Хаджи ханум» шантажировала всех соседей - ВИДЕО

Всплыли новые подробности о 14-летнем мальчике, которого подвергала пыткам его тётя.

По словам соседей, подросток обратился к ним за помощью и попросил отправить его в детский дом.

«Ребёнок был в таком состоянии, что ни один совестливый человек не смог бы это вынести! Он сам пришёл, постучал в дверь и попросил о помощи. Я сама вытирала его кровь. Сказал: "Тётя, помогите мне, отдайте меня в детский дом". Он был в отчаянии, жестоко избит. Гюнай Новрузова занималась гаданием, представлялась как "Хаджи ханум". Никто не смел ей что-либо сказать, потому что она шантажировала всех в районе», – рассказала одна из соседок.

Хотя соседи подтверждают факт насилия, старший брат мальчика не согласен с этим.

«У нас всё было нормально, я ничего плохого не видел. Когда я пришёл из армии, увидел брата в таком состоянии. Соседи были здесь, но никто мне не сказал, что его пытали. И сам брат мне об этом ничего не говорил. Я не верю ни видео, ни тёте, ни соседям. Жду результатов экспертизы», – заявил он.