Полиция разогнала свадьбу из-за несовершеннолетия невесты, отец жениха оштрафован - ВИДЕО

В Зардабе мужчина хотел женить своего 32-летнего сына на 17-летней девушке.

Однако свадьба была предотвращена. Полицейские, придя в дом торжеств, где должна была проходить свадьба, прервали мероприятие и оштрафовали родителей, согласившихся на ранний брак девушки.

«Я не знал, дом торжеств тоже не знал [, что брак с 17-летней запрещен]. Я понес расходы в размере более 9 тысяч манатов. Они (полицейские – ред.) пришли и разогнали свадьбу, мне выписали штраф на 1 тысячу манатов, дом торжеств тоже оштрафовали то ли на 1,5, то ли на 2 тысячи манатов. Они превратили свадьбу в траур, я не смог привести невесту в дом. Откуда мне было знать, что нельзя [справлять свадьбу с девушкой] до 18 лет», - сказал отец жениха.