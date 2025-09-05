Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб фасаду памятника архитектуры в центре Баку - ВИДЕО

Главное Управление архитектуры и градостроительства города Баку выступило с заявлением.

«В связи с публикациями в медиапространстве о проведенных работах по установке металлических конструкций на фасаде здания - памятника архитектуры по адресу: проспект Бюльбюля / улица 28 Мая, Насиминский район, г. Баку, сообщаем, что ситуация находится под контролем Главного Управления архитектуры и градостроительства города Баку», - отмечается в заявлении ведомства.

В заявлении отмечается, что согласно Решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года указанное здание включено в список памятников архитектуры местного значения (инвентарный номер 2985) и подлежит обязательной государственной охране.

Подчеркивается, что в результате вмешательства Главного Управления при Государственном Комитете по градостроительству и архитектуре несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб фасаду памятника, демонтируются. Для устранения последствий повреждений и восстановления исторического облика здания привлечены специалисты Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

«Таким образом, любые несогласованные вмешательства в архитектурный облик памятников будут и впредь пресекаться и устраняться в установленном порядке. Мы выражаем благодарность неравнодушным гражданам за своевременное информирование, что позволяет оперативно принимать меры по охране архитектурного наследия», - подчеркивают в Главном Управлении архитектуры и градостроительства города Баку.