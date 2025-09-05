В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В Нахчыване произошел несчастный случай.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован минувшей ночью в селе Айрындж Шахбузского района.
Так, на территории одной из баз отдыха опрокинулась платформа над водоемом, в результате чего погибли двое членов семьи. Еще один их родственник скончался в дороге в больницу от пережитого шока.
После этого другие члены семьи, ехавшие вместе с машиной скорой помощи, попали в ДТП.
В аварии пострадали жители города Нахчыван - Турал Гусейнов (1983 г.р.) и его сын Ниджат Гусейнов (2007 г.р.).
Оба были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.
По факту ведется расследование.
