В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

В Нахчыване произошел несчастный случай.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован минувшей ночью в селе Айрындж Шахбузского района.

Так, на территории одной из баз отдыха опрокинулась платформа над водоемом, в результате чего погибли двое членов семьи. Еще один их родственник скончался в дороге в больницу от пережитого шока.

После этого другие члены семьи, ехавшие вместе с машиной скорой помощи, попали в ДТП.

В аварии пострадали жители города Нахчыван - Турал Гусейнов (1983 г.р.) и его сын Ниджат Гусейнов (2007 г.р.).

Оба были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

По факту ведется расследование.