Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Европейская комиссия 5 сентября наложила штраф в размере 2,95 миллиарда евро (3,47 миллиарда долларов) на поисковую систему Google за неправомерную практику онлайн-рекламы, сообщает DW.

«Google злоупотребил своим доминирующим положением в области рекламных технологий, нанеся ущерб издателям, рекламодателям и потребителям. Такое поведение является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС», — заявила глава ЕС по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

Комиссия обязала американского технологического гиганта прекратить свою «практику самопредпочтения» и принять меры для прекращения «конфликта интересов» в цепочке поставок рекламных технологий.

Компания заявила, что штраф был «необоснованным» и что она подаст апелляцию.

«Он налагает необоснованный штраф и требует изменений, которые нанесут ущерб тысячам европейских предприятий, затруднив им зарабатывание денег», — говорится в заявлении Ли-Энн Малхолланда, глобального руководителя компании по вопросам регулирования.