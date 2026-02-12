Сегодня станут известны соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

Жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА пройдет в четверг в столице Бельгии Брюсселе.

По результатам жеребьевки в числе прочих станут известны также соперники сборной Азербайджана в Лиге D. Церемония начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Подопечные Айхана Аббасова во время жеребьевки будут находиться в 1-й корзине. Здесь сборные 6 стран будут разделены на 2 группы по 3 команды в каждой. Команды проведут по 4 матча по принципу «дома и в гостях».

Известны 4 национальные сборные, которые будут выступать в Лиге D. Остальные две определятся после плей-офф игр, которые будут организованы в марте этого года.

Лига наций УЕФА

Сезон 2026/2027

Лига A

Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Лига B

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Лига C

Корзина 1: Исландия, Албания, Монтенегро, Казахстан

Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения

Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония

Корзина 4: победитель пары Латвия/Гибралтар, победитель пары Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, Литва, проигравший пары Латвия/Гибралтар, проигравший пары Люксембург/Мальта

Корзина 2: Лихтенштейн, Андорра

Отметим, что новый сезон Лиги наций УЕФА стартует 24 сентября.