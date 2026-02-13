 Мерц: Основанный на правилах мировой порядок - в прошлом | 1news.az | Новости
В мире

Мерц: Основанный на правилах мировой порядок - в прошлом

17:26 - Сегодня
Мерц: Основанный на правилах мировой порядок - в прошлом

Основанный на правилах международный порядок остался в прошлом. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в пятницу, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая проходит в столице Баварии 13-15 февраля.

В конференции принимают участие более 60 глав государств и правительств, министры обороны около 100 стран.

«Этот порядок, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше не существует», - подчеркнул глава германского правительства.

Фридрих Мерц напомнил, что конференция проходит под мрачным девизом – «в процессе разрушения» (Under Destruction). «Европа завершила долгий отпуск от мировой истории. Мы переступили порог эпохи, вновь открыто характеризующейся применением силы и политикой великих держав», - отметил канцлер Германии.

Глава германского правительства предупредил об угрозе свободе в мире, где доминируют великие державы. «В эпоху великих держав наша свобода больше не является само собой разумеющейся. Она находится под угрозой. Чтобы отстоять эту свободу, потребуются твердость и сила воли. Это потребует от нас готовности к переменам, изменениям и, да, даже к жертвам. И не когда-нибудь, а прямо сейчас», - указал политик.

Источник: DW

