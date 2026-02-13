Раскрыта схема незаконной продажи билетов в Лувр

Французские правоохранительные органы пресекли деятельность крупной преступной сети, связанной с незаконными операциями по продаже входных билетов в парижский музей Лувр. В рамках расследования были задержаны девять человек, включая двух сотрудников самого учреждения.

По данным следствия, схема действовала с лета 2024 года. В ней участвовали не только музейные работники, но и независимые экскурсоводы, а также представители туристических компаний. Участники группы организовывали проход туристических групп, численность которых превышала установленный лимит в 20 человек, взимая с посетителей завышенную плату.

При этом реализация билетов осуществлялась в обход официальных каналов продаж. Источники указывают, что основной целевой аудиторией мошенников становились путешественники из Китая.

Задержание подозреваемых состоялось 10 февраля. Представитель музея подтвердила факт выявления мошеннических практик, отметив, что учреждение в последние годы сталкивается с усложнением и расширением форм незаконных операций, связанных с билетной системой.

Инцидент произошёл на фоне более широких управленческих трудностей, ведь осенью прошлого года в музее была зафиксирована кража, а сотрудники неоднократно проводили забастовки, требуя увеличения штата, повышения заработной платы и модернизации технической инфраструктуры комплекса.

Источник: Euronews

Джамиля Суджадинова