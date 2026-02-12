«Ньюкасл» воодушевляется перед вояжом в Баку

C приближением первого матча плей-офф Лиги чемпионов против «Карабаха» «Ньюкасл» выползает из черной полосы.

В премьер-лиге команда не побеждала четыре матча кряду пока в минувшем туре не обыграла на выезде «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Перед отьездом в Баку «сорокам» осталось провести лишь встречу – в гостях против «Астон Виллы» 14 февраля.

Победа позволила «Ньюкаслу» несколько выправить свое положение – сейчас клуб идет десятым. Но кресло под Эдди Хау продолжает шататься. Хотя наставник принес «Ньюкаслу» стабильность и успех с момента своего назначения на пост менеджера — именно менеджера, а не просто главного тренера — в ноябре 2021 года. Но, несмотря на то, что команда под его руководством выиграла трофей, став победителем Кубка лиги, и дважды выходила в Лигу чемпионов, результаты команды в этом сезоне впервые за время правления Хау вызвали недовольство болельщиков.

Прогресс «Ньюкасла» с момента поглощения Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) в 2021 году застопорился, а повторяющиеся проблемы на трансферном рынке разочаровывают самого Хау. Но считается, что будущее специалиста в «Ньюкасле» не будет зависеть от того, сможет ли он обеспечить квалификацию в Лигу чемпионов в этом сезоне.

Недавняя победа над «Тоттенхэмом» пришлась соперника «Карабаха» как нельзя кстати. Потому что после позапрошлого тура, когда клуб уступил «Брентфорду» (2:3), с гневной отповедью выступил опытнейший защитник «сорок» Киран Триппьер. После поражения он призвал болельщиков поддерживать команду так же, как они всегда это делали. И при этом перекинул мостик на встречи против «Карабаха». «Не сомневайтесь, мы это исправим. Просто переживаем сложный период. Я не ищу оправданий из-за количества матчей, потому что мы - игроки, болельщики и клуб - хотим играть в Лиге чемпионов», - заявил Триппьер.

Он поразмышлял и о том, что нужно для улучшения формы. «Возможно, немного уверенности. Когда ты не побеждаешь, я много раз проходил через это в своей карьере — еще будучи молодым игроком, когда старшие брали ситуацию под контроль. Теперь я в этой роли, и нам нужно стабилизировать положение. Мы должны продолжать слушать тренера. Он задает план, а наша задача - взять ответственность и выполнить его», - резюмировал Триппьер.

Отметим, что первая игра между «Карабахом» и «Ньюкаслом» состоится 18 февраля в Баку, а ответная состоится 24 февраля на стадионе «Сент Джеймс Парк».

Ниджат Асланов