УЕФА выделил АФФА в прошлом сезоне более 11 млн евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал финансовый отчет за сезон 2024/2025.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт структуры, в прошлом сезоне главный орган управления футболом в Европе выделил Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в целом 11 млн 54 тыс. евро.

Из этой суммы 2 млн 980 тыс. евро были переведены на счет национальной ассоциации за сборную Азербайджана (ежегодный платеж солидарности), 4 млн 802 тыс. евро выплачены в рамках программы платежей солидарности клубам, не участвовавшим в общих этапах еврокубков. В общей сложности 3 млн 222 тыс. евро были выделены клубам, выбывшим из Лиги Европы (1 млн 37 тыс. евро) и Лиги конференций (2 млн 185 тыс. евро).

Платежи солидарности клубам, не участвовавшим в женской Лиге чемпионов, составили 50 тыс. евро.

Следует отметить, что платежи солидарности распределяются поровну между клубами высшего дивизиона, не попавшими в общие этапы еврокубков.