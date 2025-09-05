Свыше 6 тысяч граждан и 95 сотрудников 47 госучреждений стали мишенью хакеров в первом полугодии

В Азербайджане впервые, в соответствии с международной практикой, реализована программа Bug Bounty (Баг Баунти).

Это свидетельствует о переходе наших государственных учреждений к открытой и основанной на сотрудничестве модели.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на VI Саммите руководителей по информационной безопасности государственных учреждений сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) генерал-майор Аллахверан Исмаилов.

По его словам, такая инициатива является наглядным примером объединения общественного и профессионального потенциала в деле обеспечения безопасности государственных информационных ресурсов.

«В современном мире кибербезопасность — это не только защита закрытых систем, но и сотрудничество с экспертными сообществами. Хакеры нацеливаются не только на информационные системы, но и на граждан, используя их персональные данные, главным образом, в целях финансового мошенничества. Так, по данным Министерства внутренних дел, за первые 4 месяца 2025 года сумма средств, похищенных хакерами у граждан посредством кибермошенничества, превысила 6 миллионов. В ходе проведенных ГСССИБ мониторингов установлено, что в первом полугодии 2025 года «жертвами» хакеров стали 6164 гражданина, пользующихся государственными услугами, и 95 сотрудников 47 государственных учреждений. Мы считаем целесообразным интенсифицировать распространение киберпросвещения в обществе различными способами и средствами, чтобы граждане были более внимательными и бдительными в этом вопросе», — добавил Аллахверан Исмаилов.