Генеральный секретарь Совета представителей Бахрейна посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Делегация во главе с генеральным секретарем Совета представителей Королевства Бахрейн Мохаммедом Ибрагимом Ас-Сиси Аль-Буайнайном 5 сентября почтила память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, затем делегация посетила Шехидляр хиябаны, где отдала дань уважения памяти героических сынов и дочерей Отечества, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны, возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем гостям, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.