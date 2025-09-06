Первую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе

Первую скрипку нобелевского лауреата физика Альберта Эйнштейна выставят на аукцион в Великобритании.

Об этом сообщает британское издание Telegraph, его цитирует РИА Новости.

По информации таблоида, это первая и любимая скрипка Эйнштейна, которую он спрятал во время Второй мировой войны. Отмечается, что лот будет выставлен на продажу за £300 тыс.

Речь идет о скрипке, с гравировкой имени «Лина», на ней ученый играл будучи подростком, а потом во взрослой жизни, когда разрабатывал теорию относительности. Позднее Эйнштейн подарил инструмент своему коллеге-физику, когда планировал бежать из Германии в Америку, чтобы избежать преследований нацистов, и не хотел потерять свое имущество.

Как пишет Telegraph, на аукцион также выставят велосипедное седло ученого. Предполагается, что его продадут £50 тыс., а также книга по философии «Декарт и Спиноза», с двумя карандашными подписями физика.

Источник: Gazeta.Ru