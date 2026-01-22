Трамп: Если Путин и Зеленский не заключат сделку, «то будут глупыми»

Говоря о вкладе США в НАТО, Трамп заявил, что альянс должен помочь остановить войну в Украине.

«Они должны остановить эту войну, потому что гибнет слишком много людей, гибнет без необходимости», — заявил он, добавив, что США будут помогать НАТО и Европе в этом.

При это он снова упомянул, что все, о чем просит Вашингтон, — это «кусок льда».

По мнению Трампа, и президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин хотят положить конец почти четырехлетней войне.

«Я знаю, что они не глупые. Но если они не сделают этого [не заключат сделку], то будут глупыми. Не хочу никого обидеть, но пришло время заключить эту сделку», — заявил он.

Трамп также сообщил, что позднее в среду у него запланирована встреча с Зеленским. Ранее украинский лидер заявлял, что не уверен, поедет ли вообще в Давос в свете того, что главным пунктом повестки должна была стать Гренландия, а не Украина.

В среду утром генсек НАТО Марк Рютте призвал мировых лидеров не поддаваться нажиму США и не смещать главный фокус, который, как он напомнил, должен оставаться на защите Украины от российской агрессии.

По информации источников СМИ, встреча Трампа с Зеленским состоится не в среду, а в четверг, 22 января. Как утверждает собеседник издания Axios, это произойдет незадолго до того, как спецпосланник США Стива Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву на переговоры с Путиным.

Источник: BBC