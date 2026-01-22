Рютте не предлагал Трампу компромисс по суверенитету Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте не выдвигал американскому президенту Дональду Трампу никаких компромиссных предложений, касающихся суверенитета Гренландии, во время их встречи в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Об этом агентству Reuters сообщила глава пресс-службы альянса Эллисон Харт.

«Генеральный секретарь не предлагал никаких компромиссов по вопросу суверенитета на встрече с президентом в Давосе», - сказала она.

Ранее портал Axios сообщил, что Рютте предложил Трампу проект сделки, который предполагает сохранение суверенитета Дании над Гренландией, однако обновит условия подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова.

Трамп в ходе выступления на ВЭФ сказал, что не планирует применять силу для установления контроля над Гренландией и что объявленные ранее пошлины против поддерживающих Гренландию европейских стран не будут вводиться с 1 февраля. Однако европейцев слова Трампа окончательно не успокоили, поскольку главную идею - намерение получить контроль над Гренландией - Трамп вновь подтвердил, а также повторил свою критику Европы по различным направлениям, в частности, по миграционной политике.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.

