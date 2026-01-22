 Трамп: Израиль не должен присваивать себе «Железный купол» | 1news.az | Новости
В мире

Трамп: Израиль не должен присваивать себе «Железный купол»

First News Media09:58 - Сегодня
Трамп: Израиль не должен присваивать себе «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп заявил, что израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» является американской технологией и не должна преподноситься как исключительно израильская разработка.

Об этом он сказал, упоминая разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я сказал Нетаньяху, чтобы он не присваивал себе заслуги: «Железный купол» — это наша технология», — заявил Трамп.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, американский лидер также вновь вернулся к теме Гренландии, потребовав начала немедленных переговоров о ее приобретении. По его словам, США заинтересованы в острове для создания системы ПРО «Золотой купол» и укрепления безопасности НАТО.

Трамп напомнил о роли США во Второй мировой войне, заявив, что именно американская сторона «сохранила и защитила Гренландию», после чего передала ее Дании. «Мы были так глупы, когда это сделали», — сказал он, добавив, что без США жители Европы «сегодня, возможно, говорили бы по-немецки и немного по-японски».

Президент подчеркнул, что, по его мнению, только Соединенные Штаты способны обеспечить безопасность острова. При этом он заявил, что США не планируют применять военную силу для получения Гренландии, но будут настаивать на полном праве собственности, поскольку «нельзя защищать территорию, находящуюся в аренде».

Ранее Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Дании и ряда стран ЕС в ответ на критику его заявлений о намерении включить Гренландию в состав США.

Источник: TRT

