Трамп: США не собираются субсидировать весь мир

В Давосе во время сессии вопросов и ответов Трамп рассказал об успехах своей тарифной политики.

Эти шаги, как заявил он, нацелены на то, чтобы обеспечить американцам доступ к товарам без необходимости переплачивать в десятки раз, как это делают некоторые другие страны.

Он припомнил, как в одном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном угрожал ввести пошлины на французские товары, если Макрон не согласится с требованиями Трампа о ценах на лекарства.

«США не собираются субсидировать весь мир. Мы будем платить по самой низкой цене во всем мире», — заявил Трамп.

По мнению Трампа, благодаря его тарифной политике цены на лекарства снизятся повсюду: «Без тарифов я бы не смог этого сделать».

Также Трамп заявил, что благодаря его избранию президентом США избежали «нового зеленого мошенничества», которое он назвал «возможно, величайшим обманом в истории».

По его словам, именно «зеленая политика» предыдущей администрации была причиной завышенных цен на нефть.

Трамп заявил, что при его президентстве добыча нефти и газа выросла, а также расказал, что США «конфисковали» 50 млн баррелей нефти у Венесуэлы.

«После окончания атаки [на Венесуэлу] они сказали: „Давайте заключим сделку“. Больше людей должны сделать так же», — заявил Трамп.

По его мнению, в ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает «больше денег, чем за последние 20 лет».

Источник: BBC