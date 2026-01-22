В Саатлы задержаны наркодилеры с крупной партией из Ирана - ФОТО

В результате операции, проведенной сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции, были задержаны 34-летний Алхан Агарагимов и 35-летний Эльвин Мехдиев, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, у задержанных было обнаружено и изъято около 6 килограммов наркотических средств - гашиша и марихуаны. Алхан Агарагимов и Эльвин Мехдиев заявили, что были вовлечены в наркокурьерство гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием; с ним они познакомились в социальных сетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, один из жителей района добровольно выдал полиции незаконно хранившийся у него автомат.