Милли Меджлис рассмотрит поправки о финансировании обучения социально уязвимых лиц

Милли Меджлис рассмотрит законопроект, касающийся обучения социально уязвимых лиц в образовательных учреждениях Азербайджана на платной основе.

Как сообщает Report, изменения предлагается внести в закон "Об образовании". Законопроект будет рассмотрен на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

Согласно информации, действующая статья 14.8-1 закона "Об образовании" предусматривает, что в период обучения социально уязвимых лиц на платной основе в образовательных учреждениях их обучение финансируется за счет средств государственного бюджета.

В то же время в соответствии с правилами, утвержденными решением Кабинета министров, дополнительное образование - включая переподготовку, повторное высшее, среднее специальное и высшее техническое профессиональное образование, повышение квалификации и образование взрослых - осуществляется исключительно на платной основе. В этих случаях расходы оплачиваются либо работодателем, либо самим обучающимся. Таким образом, даже для социально уязвимых категорий граждан дополнительное образование не финансируется из государственного бюджета.

В документе отмечается, что в целях устранения правового противоречия между указанными нормативными актами в статью 14.8-1 закона "Об образовании" вносятся уточняющие изменения. Они направлены на четкое разграничение случаев, когда государство берет на себя оплату обучения, и когда такое финансирование не предусмотрено.