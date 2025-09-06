 На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских | 1news.az | Новости
На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

First News Media15:00 - Сегодня
Тринадцать полицейских пострадали на протестах в Нови-Саде в ночь на субботу, задержаны 42 демонстранта, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на субботу, что 11 полицейских получили травмы на акции протеста во втором по величине городе Сербии Нови-Сад и что будут задержаны десятки участников беспорядков. По данным сербского лидера, в протестной акции, начавшейся у философского факультета вечером в пятницу, участвовали немногим более 7 тысяч человек.

“Было 13 пострадавших сотрудников полиции. За последние несколько недель, с тех пор как демонстрации приобрели насильственных характер, весьма агрессивный по отношению к полиции, неспровоцированный со стороны полиции… более 150 сотрудников полиции получили травмы", - заявил Дачич в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, демонстранты, напавшие в ночь на субботу на полицейских, использовали палки, прутья, краску, пиротехнику, фаеры и носили каски и маски.

"Сорок два человека были задержаны, что будет с ними делать прокуратура, не зависит от нас. Повреждено 18 полицейских автомобилей. Один табельный пистолет отнят у полицейского", - указал глава МВД.

Оппоненты сербских властей собрали в пятницу вечером в Нови-Саде несколько тысяч человек на акцию "Сербия, слышишь ли нас?" у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции.

Около 21.35 начались столкновения перед входом на факультет. Полиция начала разгонять по улицам демонстрантов, применила спецсредства. В соцсетях появились многочисленные видео с полицейскими автомобилями и тяжело экипированной жандармерией.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно.

Источник: РИА Новости

