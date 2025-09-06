Спасатели не могут добраться до людей под завалами в Афганистане

Спасатели не могут добраться до людей под завалами в ряде провинций после землетрясений в Афганистане из-за сложности рельефа, сообщил РИА Новости глава делегации МФКК в Афганистане Джой Сингхал.

"Последующие землетрясения вызвали много оползней и еще больше разрушений дорог. Это вызывает существенные задержки в доставке помощи и жизненно важных материалов пострадавшим, и чтобы добраться до тех, кому нужна медицинская помощь. До ряда провинций нам все еще не удалось добраться", - сказал он.

По словам Сингхала, даже в отсутствие землетрясения у жителей этих провинций занимало 4-5 часов, чтобы добраться до ближайшего медицинского учреждения.

«Рельеф и разрушения крайне осложняют нашу возможность помочь людям под завалами. И это причина, по которой мы не сможем спасти больше жизней. Так что люди сталкиваются с большим риском для их жизни из-за сложных условий этих операций», - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в этих условиях невозможно использование машинной техники для эвакуации людей из-под завалов.

В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.