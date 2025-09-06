Азербайджанская делегация принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в Китае - ФОТО

Делегация Азербайджана под руководством исполнительного директора Агентства по развитию медиа Ахмеда Исмайылова принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга, который проходит в провинции Юньнань (КНР).

В состав делегации вошли представители Центра социальных исследований, Центра анализа международных отношений и Агентства по развитию медиа, сообщили 1news.az в Агентстве.

Торжественная церемония открытия состоялась 6 сентября 2025 года. В мероприятии принимают участие около 500 представителей из более чем 260 структур из 110 стран мира, включая международные и региональные организации. Форум объединяет представителей СМИ, аналитических центров, государственных структур, делового сектора и академического сообщества. Основные обсуждения посвящены укреплению консенсуса в сфере мира, выявлению факторов развития, поиску новых форматов сотрудничества и углублению диалога между цивилизациями.

В рамках форума состоялась церемония обмена подписанным Меморандумом о взаимопонимании в сфере сотрудничества в области медиа между Агентством по развитию медиа Азербайджана и Информационным агентством «Синьхуа» КНР.

Программа форума включает пленарную сессию, IV Юньнаньский международный форум коммуникации, Форум по искусственному интеллекту и СМИ, Форум аналитических центров Глобального Юга, Глобальный молодежный диалог и Форум мирового наследия Глобального Юга.