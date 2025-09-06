В Турции отпустили задержанных из-за поцелуя в мечети россиян - ОБНОВЛЕНО

Граждане России были задержаны в Стамбуле в конце августа из-за поцелуя в самой большой турецкой мечети Чамлыджа в районе Ускюдар, их освободили.

Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ.

Отмечается, что инцидент произошел 26 августа. По данным агентства IHA, опубликовавшего видеоролик с инцидентом, молодой человек и его девушка делали фотографии в мечети, а потом поцеловались. На допросе мужчина принес извинения и заявил, что не знал о запрете на подобные действия в мусульманском храме, утверждает агентство. Турецкие СМИ пишут, что в отношении россиян было возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей. Им могло грозить до года тюремного заключения.

В генконсульстве России подтвердили факт задержания. Россиян отпустили на свободу после дачи показаний. Дипломаты отметили, что молодые люди более не обращались в консульство.

По данным РИА Новости, россияне уже покинули территорию Турцию.

Источник: Gazeta.Ru

12:15

Приехавшие на отдых туристы из России попали под суд в Турции.

Об этом сообщает Readovka.

Инцидент, из-за которого на россиян обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, произошел в Стамбуле. Мужчина и женщина посетили мечеть Чамлыджа, во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались.

Пару сняли на камеру, видео появилось в местных пабликах. Поведение путешественников вызвало недовольство у жителей страны. В ситуацию вмешалась прокуратура. Пара попыталась извиниться и объяснить, что не знала о правилах поведения в мечети.

«Извинений оказалось недостаточно – теперь они ждут суда», – сообщается в публикации.

Мужчину и женщину обвинили в унижении религиозных ценностей. В рамках закона за это предусмотрено до года тюрьмы.

Источник: Gazeta.Ru