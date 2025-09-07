Озеро Урмия полностью высохло

Озеро Урмия в провинции Западный Азербайджан Ирана полностью высохло.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Отмечается, что спутниковые снимки высыхания озера Урмия, одного из крупнейших соленых озер мира, распространились в иранских СМИ.

Ранее иранские официальные лица заявляли, что если принятые меры не дадут результатов, озеро высохнет к концу лета.

Хотя администрация Тегерана начала крупный экологический проект с бюджетом в 6 млрд долларов для восстановления озера, из-за продолжающейся в стране засухи желаемый результат не был достигнут.