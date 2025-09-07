Трамп готов перейти ко «второму этапу» санкций против России

Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций, передает Reuters.

В середине этой недели западные СМИ сообщили, что президент США не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой.

По данным CNN, глава Белого дома опасается, что ограничения могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Оба лидера согласились, что главная помеха на пути к миру в Украине — позиция стран ЕС.

Источник: Gazeta.Ru