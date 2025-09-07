В Швеции поезд с боеприпасами сошел с рельсов
В Швеции из-за проливного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда, сошел с рельсов поезд с боеприпасами.
Об этом сообщает телекомпания SVT.
«Недалеко от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат вдоль рельсов. По данным Шведского транспортного управления, восстановление железной дороги займет несколько недель», — говорится в материале.
Пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон уточнил, что в части поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи.
Опасные грузы передадут экстренным службам. После этого место происшествия очистят для более детальной оценки ущерба.
