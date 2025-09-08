В Азербайджане проверят банкетные залы и рестораны на соответствие экологическим нормам

С целью проверки соответствия выбросов в атмосферу от банкетных залов и объектов общественного питания, действующих на территории страны, действующим экологическим нормативам, начинаются очередные мониторинги.

С 13 сентября сотрудники Государственной службы экологической безопасности и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды будут проводить замеры вокруг объектов общественного питания и банкетных залов, сообщила 1news.az пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

В ходе мониторингов будут выявлены заведения, осуществляющие выбросы в атмосферу сверх нормы, и в отношении них будут приняты меры в соответствии с законодательством.

«Заранее предупреждаем владельцев заведений: необходимо устранить технические неисправности очистных установок и своевременно обновлять фильтры», - подчеркивает И.Ибрагимова.