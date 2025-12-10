Лига чемпионов: «Карабах» выходит вперёд в матче с «Аяксом» — 1:0 - ОБНОВЛЕНО

«Карабах» открыл счёт в матче против «Аякса».

Команда уверенно начала встречу и первой поразила ворота соперника, выйдя вперёд - 1:0.

21:53

В Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и амстердамским «Аяксом».

Главным арбитром игры назначен словенский рефери Раде Обренович.

После пяти туров Лиги чемпионов «Карабах» имеет семь очков и занимает 21-е место в общей таблице. «Аякс» замыкает список, не набрав ни одного очка.

21:34

Стали известны стартовые составы "Карабаха" и "Аякса" (Нидерланды), которые встретятся в VI туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Команды выйдут на поле в следующих составах:

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Эмануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандру Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина;

"Аякс": Витезслав Ярош, Арон Бауман, Юри Бас (к), Лукас Роса, Антон Гоэи, Шон Стёр, Жорти Мокио, Ко Итакура, Рауль Моро, Каспер Дольберг, Оскар Глух.

Отметим, что матч "Карабах" - "Аякс" состоится сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.