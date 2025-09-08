Посол: Китай и Азербайджан являются стержневой силой реформирования и совершенствования глобального управления

Выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином инициатива (инициатива по глобальному управлению – ред.) отвечает всеобщим чаяниям и насущным потребностям современного мира.

Сразу после своего появления она получила одобрение и поддержку лидеров разных стран и руководителей международных организаций. В своем выступлении на встрече «ШОС плюс» Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан активно поддержал инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые Китаем в целях содействия международному миру, безопасности и развитию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного итогам недавнего визита Президента Ильхама Алиева в Китай.

«В этом году отмечается 80-летие победы в Мировой антифашистской войне и 80-летие основания ООН. В связи с этим Председатель Си Цзиньпин торжественно выдвинул инициативу по глобальному управлению, привнеся китайскую мудрость и китайский вариант для укрепления и совершенствования глобального управления.

Нынешняя международная ситуация претерпевает перемены и потрясения, что негативно сказывается на ООН и многосторонности, а дефицит глобального управления продолжает увеличиваться. Председатель Си Цзиньпин выдвинул указанную инициативу, сосредоточив внимание на вопросах: «Какую систему глобального управления следует построить?» и «Как реформировать и усовершенствовать глобальное управление?», - сказала дипломат.

По ее словам, четыре глобальные инициативы, каждая из которых имеет свою направленность, реализуются параллельно. Они обеспечивают стратегическое руководство в построении сообщества единой судьбы человечества, привнося стабильность и определенность в неспокойный мир с разных сторон и демонстрируя ответственность и роль Китая в международных делах.

«Азербайджан также приветствует инициативу по глобальному управлению, представленную Председателем Китайской Народной Республики как важную и своевременную меру, направленную на улучшение международных отношений на основе суверенного равенства государств и уважения Устава ООН и международного права. Оба государства – Китай и Азербайджан – являются странами Глобального Юга и стержневой силой реформирования и совершенствования глобального управления», - подчеркнула посол.